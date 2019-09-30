Его хиты знают все: умер гениальный автор песен (фото, видео)

Американский продюсер и автор песен Майкл Джеймс Райан умер на 44-м году жизни. Легендарный музыкант умер из-за глиобластомы, с которой сейчас борется российская актриса Анастасия Заворотнюк. О смерти гения рассказали в Variety.

Как сообщается, ранее у него была диагностирована глиобластома — агрессивная форма опухоли головного мозга. На протяжении всего лета 43-летний музыкант проходил лечение от онкологического заболевания, однако рак оказался сильнее.

Руководство компании Warner Records, сотрудничающей с лейблом Busbee Altadena, выпустило обращение в связи с его смертью.

"Сегодня мы потеряли Busbee — дорогого друга, делового партнера по компании Altadena и одного из лучших и самых ярких творческих умов в музыкальной индустрии. Доброта и наследие Busbee никогда не будут забыты. Наши сердца и молитвы — вместе с его семьей в это крайне трудное время", - говорится в обращении.

Майкл Джеймс Райан умер - причина смерти и биография продюсера (фото: Jordan Strauss / Invision / AP)

Майкл Джеймс Райан родился в калифорнийском городе Уолнат-Крик. В 24 года он перебрался в Лос-Анджелес, где начал писать композиции для участников музыкальных реалити-шоу "Американский идол" и "Икс-Фактор". Позднее он сотрудничал с такими звездами, как Пинк, Шакира, Тони Брэкстон, Кит Урбан и Гвен Стефани. Одной из наиболее известных его работ стал альбом Hero кантри-исполнительницы Марен Моррис. За написанную для артистки песню My Church Busbee номинировали на премию "Грэмми".

Майкл Джеймс Райан умер - причина смерти и биография продюсера (видео: youtube.com)

В августе стало известно о смерти композитора и соавтора Дэвида Гетты Фреда Ристера. Музыкант долгое время боролся с онкологией, а в 2017 году заявил, что отказывается от лечения.

Напомним, что ранее умер лидер легендарной рок-группы.