Хитрые аферисты придумали новую схему обмана украинцев: банк рассказал об уловке

Мошенники в Украине продолжают свою преступную деятельность и с каждым разом придумывают новые уловки, чтобы обманывать людей и выманивать у них деньги. Конечно же аферисты очень часто прикрываются именем известных украинских банков. О новой уловке сообщили в "Ощадбанке", пишет издание "Comments.ua".

По информации финучреждения, для обмана украинцев мошенники используют сообщение с предложением увеличить кредитный лимит в два раза. Именно это смс может оказаться рекламной уловкой хитрых аферистов. Там содержится ссылка, по которой не советуют переходить.

В банке советуют сразу обращаться на горячую линию финансового учреждения, в случае получения такого сообщения.

В государственном "Ощадбанке" отметили, что номер горячей линии расположен на обратной стороне банковской карты. Также там предупреждают о ссылках, которые также часто указываются в коротких сообщениях якобы от банка.

В учреждении предостерегают ни в коем случае не переходить по ним. Кстати, такая схема может также распространяться и на пользователей других банков.

Как мы ранее сообщали, в Украине активизировались мошенники, которые воруют деньги с карт.

Кстати, в Украине мошенники придумали схему обмана с компенсацией за карантин.

Также ранее в МВД предупредили украинцев о злоумышленников, которые через Telegram выманивают деньги.