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Хитрость французских пекарей, как сохранить хлеб свежим без холодильника

Фото: Как сохранить хлеб свежим без холодильника (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Французские пекари, как никто другой, разбираются в приготовлении и сохранении свежести хлеба.

Об этом пишет SantePlus.

Положите хлеб в мешочек из натуральной ткани

Предпочтите сумку из натуральных материалов, таких как лен или хлопок, а не из синтетических материалов.

Эти материалы позволяют лучше регулировать влажность хлеба и последний очень долго сохраняет свою мягкость. Для оптимального хранения можно поместить тканевый пакет в чистую и прохладную хлебницу.

Еще несколько лайфхаков

Храните хлеб в герметичной коробке с яблоком

Поместите буханку в герметичную коробку вместе с кусочком яблока, разрезанным пополам. Также можно добавить стебель сельдерея, картофель или кусочек сахара. Такой трюк позволит хлебу оставаться свежим на более длительный срок.

Заверните хлеб в полотенце

Поместите хлеб в кухонное полотенце или плотную ткань и храните его в месте с комнатной температурой.

Чтобы хлеб оставался свежим очень долго, выберите подходящий хлеб. Белый и деревенский хлеб хранится хуже, чем, например, изготовленный из ржаной или грубой муки.

Читайте также, как приготовить канадский хлеб на воде по рецепту украинской кулинарки.

Кроме того, мы писали о 100-летнем рецепте домашнего хлеба, после которого вы забудете о магазинном.

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