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Хитрість французьких пекарів, як зберегти хліб свіжим без холодильника

Фото: Як зберегти хліб свіжим без холодильника (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Французькі пекарі, як ніхто інший, знаються на приготуванні і збереженні свіжості хліба.

Про це пише SantePlus.

Покладіть хліб в мішечок з натуральної тканини

Віддайте перевагу сумці з натуральних матеріалів, таких як льон або бавовна, а не з синтетичних матеріалів.

Ці матеріали дозволяють краще регулювати вологість хліба і останній максимально довго зберігає свою м'якість. Для оптимального зберігання ви можете помістити тканинний пакет у чисту та прохолодну хлібницю.

Ще кілька лайфхаків

Зберігайте хліб у герметичній коробці з яблуком

Помістіть буханець в герметичну коробку разом із шматочком яблука, розрізаним навпіл. Також можна додати стебло селери, картоплю або шматочок цукру. Такий трюк дозволить хлібу залишатися свіжим на довший термін.

Загорніть хліб в рушник

Помістіть хліб у кухонний рушник або щільну тканину та зберігайте його в місці з кімнатною температурою.

Щоб ваш хліб залишався свіжим дуже довго, виберіть відповідний хліб. Білий і сільський хліб зберігається гірше, ніж, наприклад, виготовлений з житнього або грубого борошна.

Читайте також, як приготувати канадський хліб на воді за рецептом української кулінарки.

Крім того ми писали про 100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний.

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