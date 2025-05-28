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"Ти гостро все сприймаєш": 5 фраз, які швидко та влучно поставлять на місце маніпуляторів

Середа 28 травня 2025 08:00
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"Ти гостро все сприймаєш": 5 фраз, які швидко та влучно поставлять на місце маніпуляторів Які 5 фраз допоможуть поставити на місце маніпулятора (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Коли розмова перетворюється на спробу принизити чи знецінити, важливо зберігати тверезість думки й гідну позицію. "Ти надто гостро все сприймаєш", "З тобою неможливо говорити", "Нормальні так себе не поводять" - ці фрази часто маскують спробу маніпуляції або знецінення. Але відповідати на них не означає скандалити.

Якими фразами можна захистити особисті кордони та зберегти самоповагу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренерки з ораторського мистецтва Ольги Мацьопи в Instagram.

У спілкуванні бувають ситуації, коли вам кажуть: "З тобою взагалі не можна по-нормальному говорити".

Відповідайте спокійно: "А нормально - це як? Коли ти говориш, а я мовчу?".

На репліку "Ти надто гостро все сприймаєш" можна сказати: "Мені не соромно за те, що я маю свої кордони".

Якщо вас звинувачують в егоїзмі, коли ви просто дбаєте про себе, нагадайте: "Турбота про себе - це не егоїзм".

Коли чуєте: "Я просто тебе перевіряв", дайте відповідь: "Якщо довіру треба перевіряти - значить, її взагалі не було".

І якщо вам скажуть: "Нормальні так себе не поводять", варто зазначити: "Якщо нормальні – це ті, хто терпить незручності заради чужого комфорту, то мені це не цікаво".

Ці фрази - не про конфлікт, а про самоповагу. Вони допомагають зберігати гідність і не дозволити іншим порушувати ваші межі.

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