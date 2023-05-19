Хітова весняно-літня куртка, яка має бути у вашому гардеробі: фотоприклади

У стилі "преппі"

Підійде для тих, хто любить лофери, гольфи і спідниці в складку.

Преппі - це стиль одягу, що походить від форми престижних приватних шкіл, які готують вступу до елітні вищі навчальні заклади. Стиль преппі характеризується сумішшю ділового стилю та smart casual та має на увазі охайність, елітність та зручність.

Мінімалізм

Мінімалістичний білий бомбер додасть трендовості стриманим офісним образам і замінить навіть жакет літніми ранками.

Шкіряний

Куди ж без шкіри. Такий бомбер для всіх, хто любить міксувати стилі від гранжу до романтики.

Денімовий

Бомбер з деніму підійде для тих, хто любить тотал луки, в поєднанні з джинсами, або з усім на світі.

Нейлоновий

Незвичний бомбер виглядає дуже стильно та ще й захищає від раптового літнього дощу.

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko

"І професійна порада. Бомбер має сидіти вільно, навіть злегка оверсайз. Це закладено в його природі", - зазначила стилістка.