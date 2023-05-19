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Хітова весняно-літня куртка, яка має бути у вашому гардеробі: фотоприклади

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П'ятниця 19 травня 2023 19:19
Хітова весняно-літня куртка, яка має бути у вашому гардеробі: фотоприклади Як носити модні куртки 2023 (фото: pinterest)
Автор: Світлана Мащенко

Куртка-бомбер, бомбардувальник, льотна куртка, куртка "пілот" - верхній одяг, тип куртки, створений для пілотів ВПС США під час Другої світової війни. Бомбери вже давно невід'ємна частина нашого гардеробу, і вони знов актуальні в сезоні весна-літо 2023.

Які бомбери обрати і як їх носити, розповіла стилістка Ната Москаленко в Instagram.

У стилі "преппі"

Підійде для тих, хто любить лофери, гольфи і спідниці в складку.

Преппі - це стиль одягу, що походить від форми престижних приватних шкіл, які готують вступу до елітні вищі навчальні заклади. Стиль преппі характеризується сумішшю ділового стилю та smart casual та має на увазі охайність, елітність та зручність.

Хітова весняно-літня куртка, яка має бути у вашому гардеробі: фотоприклади

Мінімалізм

Мінімалістичний білий бомбер додасть трендовості стриманим офісним образам і замінить навіть жакет літніми ранками.

Хітова весняно-літня куртка, яка має бути у вашому гардеробі: фотоприклади

Шкіряний

Куди ж без шкіри. Такий бомбер для всіх, хто любить міксувати стилі від гранжу до романтики.

Хітова весняно-літня куртка, яка має бути у вашому гардеробі: фотоприклади

Денімовий

Бомбер з деніму підійде для тих, хто любить тотал луки, в поєднанні з джинсами, або з усім на світі.

Хітова весняно-літня куртка, яка має бути у вашому гардеробі: фотоприклади

Нейлоновий

Незвичний бомбер виглядає дуже стильно та ще й захищає від раптового літнього дощу.

Хітова весняно-літня куртка, яка має бути у вашому гардеробі: фотоприклади

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko

"І професійна порада. Бомбер має сидіти вільно, навіть злегка оверсайз. Це закладено в його природі", - зазначила стилістка.

Раніше ми писали також, як носити наймодніше взуття в сезоні весна-літо 2023.

Крім того читайте про головні кольори весни-літа 2023.

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