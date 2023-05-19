Хитовая весенне-летняя куртка, которая должна быть в вашем гардеробе: фотопримеры

Куртка-бомбер, бомбардировщик, летная куртка, куртка "пилот" - верхняя одежда, тип куртки, созданный для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны. Бомберы уже давно неотъемлемая часть нашего гардероба, и они снова актуальны в сезоне весна-лето 2023 года.

Какие бомберы выбрать и как их носить, рассказала стилист Ната Москаленко в Instagram .

В стиле "преппи"

Подойдет для тех, кто любит лоферы, гольфы и юбки в складку.

Преппи - это стиль одежды, происходящий от формы престижных частных школ, готовящих поступления в элитные высшие учебные заведения. Стиль преппи характеризуется смесью делового стиля и smart casual и подразумевает чистоплотность, элитность и удобство.

Минимализм

Минималистичный белый бомбер придаст трендовости сдержанным офисным образам и заменит даже жакет летними утром.

Кожаный

Куда же без кожи. Такой бомбер для всех, кто любит миксовать стили от гранжа до романтики.

Денимовый

Бомбер из денима подойдет для тех, кто любит тотал луки, в сочетании с джинсами, или со всем на свете.

Нейлоновый

Необычный бомбер выглядит очень стильно, да еще и защищает от внезапного летнего дождя.

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko

"И профессиональный совет. Бомбер должен сидеть свободно, даже слегка оверсайз. Это заложено в его природе", - отметила стилист.