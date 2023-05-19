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Хитовая весенне-летняя куртка, которая должна быть в вашем гардеробе: фотопримеры

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Пятница 19 мая 2023 19:19
Хитовая весенне-летняя куртка, которая должна быть в вашем гардеробе: фотопримеры Как носить модные куртки 2023 (фото: pinterest)
Автор: Светлана Мащенко

Куртка-бомбер, бомбардировщик, летная куртка, куртка "пилот" - верхняя одежда, тип куртки, созданный для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны. Бомберы уже давно неотъемлемая часть нашего гардероба, и они снова актуальны в сезоне весна-лето 2023 года.

Какие бомберы выбрать и как их носить, рассказала стилист Ната Москаленко в Instagram.

В стиле "преппи"

Подойдет для тех, кто любит лоферы, гольфы и юбки в складку.

Преппи - это стиль одежды, происходящий от формы престижных частных школ, готовящих поступления в элитные высшие учебные заведения. Стиль преппи характеризуется смесью делового стиля и smart casual и подразумевает чистоплотность, элитность и удобство.

Хитовая весенне-летняя куртка, которая должна быть в вашем гардеробе: фотопримеры

Минимализм

Минималистичный белый бомбер придаст трендовости сдержанным офисным образам и заменит даже жакет летними утром.

Хитовая весенне-летняя куртка, которая должна быть в вашем гардеробе: фотопримеры

Кожаный

Куда же без кожи. Такой бомбер для всех, кто любит миксовать стили от гранжа до романтики.

Хитовая весенне-летняя куртка, которая должна быть в вашем гардеробе: фотопримеры

Денимовый

Бомбер из денима подойдет для тех, кто любит тотал луки, в сочетании с джинсами, или со всем на свете.

Хитовая весенне-летняя куртка, которая должна быть в вашем гардеробе: фотопримеры

Нейлоновый

Необычный бомбер выглядит очень стильно, да еще и защищает от внезапного летнего дождя.

Хитовая весенне-летняя куртка, которая должна быть в вашем гардеробе: фотопримеры

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko

"И профессиональный совет. Бомбер должен сидеть свободно, даже слегка оверсайз. Это заложено в его природе", - отметила стилист.

Раньше мы писали также, как носить модную обувь в сезоне весна-лето 2023.

Кроме того читайте о главных цветах весны-лета 2023 года.

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