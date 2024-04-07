Хіт цієї весни. Такий манікюр зробить ваші ручки вишуканими та "стрункими"

Оригінальний френч та мигдалева форма

Експерти вважають, що манікюр на пухкі пальці має бути точно не квадратним. Ця форма не додасть довжини. А тому придивіться до мигдалевої форми.

Окрім цього, спробуйте оригінальний дизайн. Попросіть свого майстра зробити вам кольоровий френч на нюдових нігтях. Такий дизайн вдало підкреслить ваш образ та зробить ваші пальчики "стрункими"

Манікюр на весну (фото: instagram.com/myshell.nails)

Кольоровий френч (фото: instagram.com/maisiejacksonbeauty)

Нюдовий мигдаль з малюнком - варіант для коротких нігтів

Якщо ж ви не любите надто довгі нігті, спробуйте короткий мигдаль. Втім, у такому випадку вам слід відмовитися від френча. Замість цього можна зробити ніжний дизайн з квітами.

Малюнки або наліпки мають бути у стриманих кольорах, адже на нюдовій базі вони можуть мати занадто яскравий вигляд.

Манікюр для товстих пальців (фото: instagram.com/maisiejacksonbeauty)

Квітковий манікюр на короткі нігті (скріншот)

Молочний та білий

Окрім цього, для витонченого та ніжного образу ви можете спробувати хітовий молочний манікюр. Він не виходить з моди вже декілька сезонів і це не просто так.

Молочне або біле покриття завжди має святковий та ефектний вигляд, але при цьому дуже вдало поєднується з будь-якими образами.

Білий манікюр (скріншот)

Який манікюр подовжує пальці (фото: instagram.com/maisiejacksonbeauty)