Хімія більше не потрібна: 10 натуральних засобів для прибирання, які є на кожній кухні

Лимон

Кислота у лимонному соці ефективно бореться з іржею та забрудненнями, особливо в поєднанні з сіллю. Використання:

Крани: нанесіть лимонний сік, залиште на ніч, витріть вологою ганчіркою.

Подрібнювач відходів: пропустіть половинки лимона - і запах зникне.

Посуд: додайте чайну ложку соку в мийний засіб для посилення ефекту.

Лимон також чудово освіжає повітря на кухні.

Рослинна олія

Оливкова чи соняшникова олія очищає, зволожує дерево й маскує подряпини. Використання:

Чавунні сковорідки: змішайте олію з грубою сіллю й потріть.

Шкіряне взуття: змочіть ганчірку й втирайте краплю олії.

Нержавійка: натріть поверхню серветкою з олією.

Меблі: змішайте 2 склянки олії з соком лимона й натріть дерево.

Олія також допомагає відновити блиск старим ручкам меблів.

Білий оцет

Дистильований оцет знищує плісняву, мікроби й неприємні запахи. Використання:

Кавоварка: запустіть цикл з сумішшю оцту й води, дайте постояти.

Посудомийка: налийте півсклянки оцту й увімкніть порожню машину.

Труби: налийте оцет, зачекайте 30 хвилин, змийте холодною водою.

Душова лійка: замочіть її в пакеті з оцтом на ніч.

Оцет також допомагає розм'якшити вапняні відкладення.

Харчова сода

Сода поглинає запахи, розчиняє жир і безпечно очищає поверхні. Використання:

Відкривачки: зчистіть бруд зубною щіткою з пастою з соди.

Плями в чашках: залиште на ніч розчин соди й води.

М’які меблі: посипте содою, зачекайте й пропилососьте.

Стіни: протріть пастою з соди й води, потім витріть.

Сода чудово підходить для щоденного прибирання кухні.

Зубна паста

Очищає не тільки зуби, а й срібло, пластик та хром. Використання:

Акрилові органайзери: нанесіть пасту, потріть щіткою, витріть.

Крани: пасту натріть, потім поліруйте м’якою тканиною.

Срібло: обробіть пастою, змийте, витріть насухо.

Звичайна біла паста без відбілювачів - найкращий варіант.

Натуральні засоби для прибирання економлять гроші та завжди під рукою (фото: Freepik.com)

Сіль

Дешева й абразивна - ідеальна для боротьби з плямами та жиром. Використання:

Склянки: посипте сіллю й потріть, не дряпаючи.

Жирний посуд: вберіть сіллю зайвий жир перед миттям.

Духовка: засипте гарячий пролив - потім просто витріть.

Сіль також допоможе швидко прибрати сліди від вина.

Білий хліб

М'якуш чудово вбирає пил із картин. Використання:

Обережно доторкайтеся до полотна скибкою - і вона очиститься без шкоди. Цей метод підходить навіть для старих, делікатних полотен.

Кетчуп

Кислота в томатах повертає блиск міді й латуні. Використання:

Просто нанесіть трохи кетчупу на ганчірку, потріть поверхню, змийте. Навіть стара каструля знову засяє.

Рис

Ідеально прочищає вази та пляшки з вузьким горлом. Використання:

Насипте ложку рису в ємність з водою, закрийте долонею, струсіть. Цей метод економить час і сили.

Чай

Міцний чорний чай очищає садові інструменти від іржі. Використання: