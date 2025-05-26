Хімія більше не потрібна: 10 натуральних засобів для прибирання, які є на кожній кухні

Лимон
Кислота у лимонному соці ефективно бореться з іржею та забрудненнями, особливо в поєднанні з сіллю. Використання:
- Крани: нанесіть лимонний сік, залиште на ніч, витріть вологою ганчіркою.
- Подрібнювач відходів: пропустіть половинки лимона - і запах зникне.
- Посуд: додайте чайну ложку соку в мийний засіб для посилення ефекту.
Лимон також чудово освіжає повітря на кухні.
Рослинна олія
Оливкова чи соняшникова олія очищає, зволожує дерево й маскує подряпини. Використання:
- Чавунні сковорідки: змішайте олію з грубою сіллю й потріть.
- Шкіряне взуття: змочіть ганчірку й втирайте краплю олії.
- Нержавійка: натріть поверхню серветкою з олією.
- Меблі: змішайте 2 склянки олії з соком лимона й натріть дерево.
Олія також допомагає відновити блиск старим ручкам меблів.
Білий оцет
Дистильований оцет знищує плісняву, мікроби й неприємні запахи. Використання:
- Кавоварка: запустіть цикл з сумішшю оцту й води, дайте постояти.
- Посудомийка: налийте півсклянки оцту й увімкніть порожню машину.
- Труби: налийте оцет, зачекайте 30 хвилин, змийте холодною водою.
- Душова лійка: замочіть її в пакеті з оцтом на ніч.
Оцет також допомагає розм'якшити вапняні відкладення.
Харчова сода
Сода поглинає запахи, розчиняє жир і безпечно очищає поверхні. Використання:
- Відкривачки: зчистіть бруд зубною щіткою з пастою з соди.
- Плями в чашках: залиште на ніч розчин соди й води.
- М’які меблі: посипте содою, зачекайте й пропилососьте.
- Стіни: протріть пастою з соди й води, потім витріть.
Сода чудово підходить для щоденного прибирання кухні.
Зубна паста
Очищає не тільки зуби, а й срібло, пластик та хром. Використання:
- Акрилові органайзери: нанесіть пасту, потріть щіткою, витріть.
- Крани: пасту натріть, потім поліруйте м’якою тканиною.
- Срібло: обробіть пастою, змийте, витріть насухо.
Звичайна біла паста без відбілювачів - найкращий варіант.
Натуральні засоби для прибирання економлять гроші та завжди під рукою (фото: Freepik.com)
Сіль
Дешева й абразивна - ідеальна для боротьби з плямами та жиром. Використання:
- Склянки: посипте сіллю й потріть, не дряпаючи.
- Жирний посуд: вберіть сіллю зайвий жир перед миттям.
- Духовка: засипте гарячий пролив - потім просто витріть.
Сіль також допоможе швидко прибрати сліди від вина.
Білий хліб
М'якуш чудово вбирає пил із картин. Використання:
- Обережно доторкайтеся до полотна скибкою - і вона очиститься без шкоди. Цей метод підходить навіть для старих, делікатних полотен.
Кетчуп
Кислота в томатах повертає блиск міді й латуні. Використання:
- Просто нанесіть трохи кетчупу на ганчірку, потріть поверхню, змийте. Навіть стара каструля знову засяє.
Рис
Ідеально прочищає вази та пляшки з вузьким горлом. Використання:
- Насипте ложку рису в ємність з водою, закрийте долонею, струсіть. Цей метод економить час і сили.
Чай
Міцний чорний чай очищає садові інструменти від іржі. Використання:
- Залийте чай у відро, замочіть інструменти на кілька годин. Руки краще захистити рукавичками - чай залишає сліди.