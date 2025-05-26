Химия больше не нужна: 10 натуральных средств для уборки, которые есть на каждой кухне

Лимон
Кислота в лимонном соке эффективно борется с ржавчиной и загрязнениями, особенно в сочетании с солью. Использование:
- Краны: нанесите лимонный сок, оставьте на ночь, вытрите влажной тряпкой.
- Измельчитель отходов: пропустите половинки лимона - и запах исчезнет.
- Посуда: добавьте чайную ложку сока в моющее средство для усиления эффекта.
Лимон также прекрасно освежает воздух на кухне.
Растительное масло
Оливковое или подсолнечное масло очищает, увлажняет дерево и маскирует царапины. Использование:
- Чугунные сковородки: смешайте масло с грубой солью и потрите.
- Кожаная обувь: смочите тряпку и вотрите каплю масла.
- Нержавейка: натрите поверхность салфеткой с маслом.
- Мебель: смешайте 2 стакана масла с соком лимона и натрите дерево.
Масло также помогает восстановить блеск старым ручкам мебели.
Белый уксус
Дистиллированный уксус уничтожает плесень, микробы и неприятные запахи. Использование:
- Кофеварка: запустите цикл со смесью уксуса и воды, дайте постоять.
- Посудомойка: налейте полстакана уксуса и включите пустую машину.
- Трубы: налейте уксус, подождите 30 минут, смойте холодной водой.
- Душевая лейка: замочите ее в пакете с уксусом на ночь.
Уксус также помогает размягчить известковые отложения.
Пищевая сода
Сода поглощает запахи, растворяет жир и безопасно очищает поверхности. Использование:
- Открывалки: счистите грязь зубной щеткой с пастой из соды.
- Пятна в чашках: оставьте на ночь раствор соды и воды.
- Мягкая мебель: посыпьте содой, подождите и пропылесосьте.
- Стены: протрите пастой из соды и воды, затем вытрите.
Сода прекрасно подходит для ежедневной уборки кухни.
Зубная паста
Очищает не только зубы, но и серебро, пластик и хром. Использование:
- Акриловые органайзеры: нанесите пасту, потрите щеткой, вытрите.
- Краны: пасту натрите, затем полируйте мягкой тканью.
- Серебро: обработайте пастой, смойте, вытрите насухо.
Обычная белая паста без отбеливателей - лучший вариант.
Натуральные средства для уборки экономят деньги и всегда под рукой (фото: Freepik.com)
Соль
Дешевая и абразивная - идеальна для борьбы с пятнами и жиром. Использование:
- Стаканы: посыпьте солью и потрите, не царапая.
- Жирная посуда: уберите солью лишний жир перед мытьем.
- Духовка: засыпьте горячий пролив - потом просто вытрите.
Соль также поможет быстро убрать следы от вина.
Белый хлеб
Мякоть прекрасно впитывает пыль с картин. Использование:
- Осторожно прикасайтесь к холсту ломтем - и он очистится без вреда. Этот метод подходит даже для старых, деликатных полотен.
Кетчуп
Кислота в томатах возвращает блеск меди и латуни. Использование:
- Просто нанесите немного кетчупа на тряпку, потрите поверхность, смойте. Даже старая кастрюля снова засияет.
Рис
Идеально прочищает вазы и бутылки с узким горлышком. Использование:
- Насыпьте ложку риса в емкость с водой, закройте ладонью, встряхните. Этот метод экономит время и силы.
Чай
Крепкий черный чай очищает садовые инструменты от ржавчины. Использование:
- Залейте чай в ведро, замочите инструменты на несколько часов. Руки лучше защитить перчатками - чай оставляет следы.