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"Розсадник бактерій". Хімік показав, що "живе" у молочних продуктах з базару: відео

Чи безпечна молочка з базару (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Значна частина українців віддає перевагу купувати молочні продукти на базарі, бо там вони начебто якісніші, адже домашні. Але чи дійсно ця продукція є безпечною для споживання?

Про те, які мікроби містять молочні продукти з базару, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію хіміка Гліба Репіча в Instagram.

Скільки мікробів в молочних продуктах з базару

Хімік на базарі купив три пляшки домашнього молока та сметану. З усіх продуктів взяв зразки, наніс на чашки Петрі та поставив на добу у термостат, щоб перевірити, чи виростуть там колонії мікробів.

"Перший зразок молока показав нуль мікробів. А це неможливо для свіжого молока. Значить воно насправді кип'ячене, хоч на ринку сказали, що вранішнє", - говорить Репіч.

Другий зразок молока показав небагато колоній, третій - просто розсадник бактерій.

"А зразок сметани повністю вкритий колоніями бактерій. Мені таких результатів не показували навіть зразки з фекалій", - каже дослідник.

Після цього хімік направив зразки в лабораторію, щоб дізнатися, чи є там мікроби, які здатні викликати у людини кишково-шлунковий розлад.

 

У зразках молока виявили мікроби Klyuvera intermedia - це фекальна флора, яка викликає розлад у людини. А ще там були Cerratia liguefaciens - скоріш за все, це безпечна бактерія. Також у молоці виявили Citibakter braaki - це фекальна бактерія, яка також викликає розлад.

"А тепер найцікавіше. Зі сметани я виділив три види мікробів і серед них також є фекальна. Я думаю тепер ви розумієте, чому я на базарі не купую продуктів. І справа не тільки в мікробах, там суцільна підробка і розведення продукції, як у випадку з цією сметаною. І, звісно, жодного контролю якості і безпеки цих продуктів", - додає Репіч.

 

Раніше ми писали про те, що вчені виявили абсолютно новий тип вірусних структур, які живуть у тілі людини.

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