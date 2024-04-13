Хімік перевірив їжу з McDonalds на наявність мікробів. Ось що він там знайшов (відео)

Що показало дослідження

Зразки для дослідження Репіч взяв у McDonalds у Тернополі. Він вибрав чотири страви - фіш рол, чікен рол, роял чізбергур і макфлурі. Усі зразки він направив у біолабораторію.

"Результати показали, що на кожній чашці Петрі, яку перемістили бакпосів із зразків, виросли колонії. У роял чізбурзі виявили бактерії кишкової палички, що в готових стравах не допускається", - каже Репіч.

Натомість у макфлурі бактерій кишкової палички не виявлено, але там була pseudomonas aeruginosa - це синьогнійна паличка, яка у їжі не нормується, зате нормується у воді. Скоріш за все, саме звідти вона й потрапила у страву. Цікаво, що ця бактерія дає приємний запах, який нагадує жасмин.

"А от із фіш ролом та чікен ролом - все добре. У них виявили бактерії, втім вони не належать до групи кишкової палички. Тож бачимо, що навіть у McDonalds можна знайти щось неприємне. І я впевнений, що тут грає роль людський фактор, бо дуже важко прослідкувати, чи помили всі руки", - пояснює хімік.

При цьому він додає, що для того, щоб не було синьогнійної палички, у закладі треба замінити фільтри для води.

Реакція соцмережі на результати перевірки

На дослідження Репіча відреагувало багато користувачів соцмережі, українці залишили коментарі під постом хіміка із результатами перевірки.

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