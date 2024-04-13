Химик проверил еду из McDonalds на наличие микробов. Вот что он там нашел (видео)
Химик Глеб Репич проверил популярные блюда из McDonalds на наличие микробов. Результатами своего исследования он поделился в соцсетях. Немало пользователей удивлены тем, что обнаружил химик во время своего эксперимента.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Репича в Instagram.
Что показало исследование
Образцы для исследования Репич взял у McDonalds в Тернополе. Он четыре выбрал блюда - фиш рол, чикен рол, роял чизбергур и макфлури. Все образцы он направил в биолабораторию.
"Результаты показали, что на каждой чашке Петри, которую переместили бакпосов из образцов, выросли колонии. В роял чизбурге обнаружили бактерии кишечной палочки, что в готовых блюдах не допускается", - говорит Репич.
В макфлуре бактерий кишечной палочки не обнаружено, но там была pseudomonas aeruginosa - это синегнойная палочка, которая в пище не нормируется, зато нормируется в воде. Скорее всего, именно оттуда она попала в блюдо. Интересно, что эта бактерия дает приятный запах, напоминающий жасмин.
"А вот с фиш ролом и чикен ролом - все хорошо. В них обнаружили бактерии, но они не принадлежат к группе кишечной палочки. Поэтому видим, что даже у McDonalds можно найти что-то неприятное. И я уверен, что здесь играет роль человеческий фактор, потому что очень трудно проследить, помыли ли все руки", - объясняет химик.
При этом он добавляет, что для того, чтобы не было синегнойной палочки, в заведении нужно заменить фильтры для воды.
Реакция соцсети на результаты проверки
На исследование Репича отреагировало много пользователей соцсети, украинцы оставили комментарии под постом химика с результатами проверки.
Что пишут пользователи:
- я работала в McDonalds и даже никогда не могла подумать, что там такое возможно. Очень интересно
- те, кто работали на кухне, в ресторане, много интересных историй есть. Не хотите съесть всяческих палочек - готовь сам дома
- ну, если даже у McDonalds есть кишечная палочка, то тогда вообще безразлично, что она есть в Новусах или Сильпо, или еще где-то
- интересное исследование. К сожалению, по собственному опыту - отравился именно шаурмой в McDonalds, в других местах все ок
- интересно, какой будет реакция McDonalds
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