Хімік перевірив магазинний фарш на наявність сальмонели. Результат дещо шокує (відео)

Чи є сальмонела у курячому фарші з магазину

"Немає людини, яка б не чула про небезпечний мікроорганізм - сальмонелу. Якщо ви чуєте, що хтось десь отруївся чимось і декілька десятків людей потрапили в лікарню, не сумнівайтеся - це була саме вона. Я думаю, що ще один фактор, чому її важко знайти - це зима. Зараз потеплішає і ми точно щось цікаве знайдемо", - говорить Репіч.

Хімік купив фарш у Сільпо, Арсені, вуличному кіоску Mira Meat, Родинній ковбасці, Ашані, Нашій рябі та Епікурі.

"Сальмонела - це бактерія, яка викликає сальмонельоз, захворювання, що виражається, як дуже важке отруєння, від якого навіть можна померти", - каже експерт.

Із усіх видів фаршу Репіч взяв зразки та віддав у біолабораторію, аби перевірити, чи є там сальмонела.

"У цих фаршах ми знайшли купу кишкових паличок. Але для сирого м'яса це нормально. Вони потрапляють туди, коли курей рубають на птахофабриках. Тому сирий фарш треба обов'язково віддавати термічній обробці. Але у жодному зразку сальмонели ми не виявили", - говорить хімік.

При цьому він додає, що шокований результатом, адже очікував таки знайти сальмонелу хоча б в якомусь зразку. Також Репіч вважає, що такий результат отримали можливо тому, що на великих птахофермах курям дають антибіотики і там є ветеринарний контроль.

У коментарях до посту Репіча підписники просять ще перевірити фарш на вміст антибіотиків, пошукати сальмонелу у яйцях із Сільпо та дослідити на наявність мікробів рибу з ринку.