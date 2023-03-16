Хіменес-Браво дав класичний рецепт знаменитих макаронів з сиром

У американців є така проста і смачна страва - макарони з сиром. Приготувати цю страву дуже просто можна вдома. Ця страва доступна в магазинах у вигляді їжі швидкого приготування, проте домашнє - завжди краще.
Швидким рецептом макаронів з сиром поділився Ектор Хіменес-Браво у себе на сторінці в Instagram.
За словами українського ресторатора, він використав класичний рецепт та поєднання, проте можна поекспериментувати, додаючи інші види сирів.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку на сковорідці потрібно розігріти вершкове масло, додати сушений базилік та копчену паприку. Після того, як всі інгредієнти з'єднаються, додати борошно та молоко.
Далі дайте соусу кілька хвилин покипіти на повільному вогні та додайте сир Едам, пармезан, Маасдам, Чедер та вершки. Паралельно потрібно зварити макарони та викласти їх у форму і додати готовий сирний соус.
Рецепт макаронів з сиром (скриншот)
Зверху можна ще викласти сир та відправити у духовку. Страва буде готова, коли сир стане золотистого кольору.
Рецепт макаронів з сиром (скриншот)
Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився швидким рецептом харчо.
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