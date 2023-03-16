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Хіменес-Браво дав класичний рецепт знаменитих макаронів з сиром

Рецепт макаронів з сиром (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У американців є така проста і смачна страва - макарони з сиром. Приготувати цю страву дуже просто можна вдома. Ця страва доступна в магазинах у вигляді їжі швидкого приготування, проте домашнє - завжди краще.

Швидким рецептом макаронів з сиром поділився Ектор Хіменес-Браво у себе на сторінці в Instagram.

Список інгредієнтів

За словами українського ресторатора, він використав класичний рецепт та поєднання, проте можна поекспериментувати, додаючи інші види сирів.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • Сир Чедер - 100 г;
  • Сир Едам - 100 г;
  • Сир Маасдам - 100 г;
  • Пармезан - 100 г;
  • Масло вершкове - 30 г;
  • Молоко - 400 мл;
  • Паприка копчена - 2 г;
  • Базилік сушений - 2 г;
  • Часник - 2 шт;
  • Вершки 30% - 100 мл;
  • Борошно - 2 ст.л.

Легкий спосіб приготування

Спочатку на сковорідці потрібно розігріти вершкове масло, додати сушений базилік та копчену паприку. Після того, як всі інгредієнти з'єднаються, додати борошно та молоко.

Рецепт макаронів з сиром (скриншот)

Далі дайте соусу кілька хвилин покипіти на повільному вогні та додайте сир Едам, пармезан, Маасдам, Чедер та вершки. Паралельно потрібно зварити макарони та викласти їх у форму і додати готовий сирний соус.

Рецепт макаронів з сиром (скриншот)

Зверху можна ще викласти сир та відправити у духовку. Страва буде готова, коли сир стане золотистого кольору.

Рецепт макаронів з сиром (скриншот)

Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився швидким рецептом харчо.

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