Хіменес-Браво дав класичний рецепт знаменитих макаронів з сиром
У американців є така проста і смачна страва - макарони з сиром. Приготувати цю страву дуже просто можна вдома. Ця страва доступна в магазинах у вигляді їжі швидкого приготування, проте домашнє - завжди краще.
Швидким рецептом макаронів з сиром поділився Ектор Хіменес-Браво у себе на сторінці в Instagram.
Список інгредієнтів
За словами українського ресторатора, він використав класичний рецепт та поєднання, проте можна поекспериментувати, додаючи інші види сирів.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- Сир Чедер - 100 г;
- Сир Едам - 100 г;
- Сир Маасдам - 100 г;
- Пармезан - 100 г;
- Масло вершкове - 30 г;
- Молоко - 400 мл;
- Паприка копчена - 2 г;
- Базилік сушений - 2 г;
- Часник - 2 шт;
- Вершки 30% - 100 мл;
- Борошно - 2 ст.л.
Легкий спосіб приготування
Спочатку на сковорідці потрібно розігріти вершкове масло, додати сушений базилік та копчену паприку. Після того, як всі інгредієнти з'єднаються, додати борошно та молоко.
Рецепт макаронів з сиром (скриншот)
Далі дайте соусу кілька хвилин покипіти на повільному вогні та додайте сир Едам, пармезан, Маасдам, Чедер та вершки. Паралельно потрібно зварити макарони та викласти їх у форму і додати готовий сирний соус.
Рецепт макаронів з сиром (скриншот)
Зверху можна ще викласти сир та відправити у духовку. Страва буде готова, коли сир стане золотистого кольору.
Рецепт макаронів з сиром (скриншот)
Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився швидким рецептом харчо.
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