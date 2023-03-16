Хіменес-Браво дав класичний рецепт знаменитих макаронів з сиром

У американців є така проста і смачна страва - макарони з сиром. Приготувати цю страву дуже просто можна вдома. Ця страва доступна в магазинах у вигляді їжі швидкого приготування, проте домашнє - завжди краще.

Швидким рецептом макаронів з сиром поділився Ектор Хіменес-Браво у себе на сторінці в Instagram.

Список інгредієнтів

За словами українського ресторатора, він використав класичний рецепт та поєднання, проте можна поекспериментувати, додаючи інші види сирів.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

Сир Чедер - 100 г;

Сир Едам - 100 г;

Сир Маасдам - 100 г;

Пармезан - 100 г;

Масло вершкове - 30 г;

Молоко - 400 мл;

Паприка копчена - 2 г;

Базилік сушений - 2 г;

Часник - 2 шт;

Вершки 30% - 100 мл;

Борошно - 2 ст.л.

Легкий спосіб приготування

Спочатку на сковорідці потрібно розігріти вершкове масло, додати сушений базилік та копчену паприку. Після того, як всі інгредієнти з'єднаються, додати борошно та молоко.

Рецепт макаронів з сиром (скриншот)

Далі дайте соусу кілька хвилин покипіти на повільному вогні та додайте сир Едам, пармезан, Маасдам, Чедер та вершки. Паралельно потрібно зварити макарони та викласти їх у форму і додати готовий сирний соус.

Рецепт макаронів з сиром (скриншот)

Зверху можна ще викласти сир та відправити у духовку. Страва буде готова, коли сир стане золотистого кольору.

Рецепт макаронів з сиром (скриншот)