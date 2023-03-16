Хименес-Браво дал классический рецепт знаменитых макарон с сыром

У американцев есть такое простое и вкусное блюдо - макароны с сыром. Приготовить это блюдо очень просто можно дома. Это блюдо доступно в магазинах в виде еды быстрого приготовления, однако домашнее - всегда лучше.

Быстрым рецептом макарон с сыром поделился Эктор Хименес-Браво у себя на странице в Instagram.

Список ингредиентов

По словам украинского ресторатора, он использовал классический рецепт и сочетание, но можно поэкспериментировать, добавляя другие виды сыров.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Сыр Чедер - 100 г;

Сыр Эдам - 100 г;

Сыр Маасдам - 100 г;

Пармезан - 100 г;

Масло сливочное - 30 г;

Молоко - 400 мл;

Паприка копченая - 2 г;

Базилик сушеный - 2 г;

Чеснок - 2 шт;

Сливки 30% - 100 мл;

Мука - 2 ст.л.

Легкий способ приготовления

Сначала на сковороде нужно разогреть сливочное масло, добавить сушеный базилик и копченую паприку. После того как все ингредиенты соединятся, добавить муку и молоко.

Рецепт макарон с сыром (скриншот)

Далее дайте соусу несколько минут покипеть на медленном огне и добавьте сыр Эдам, пармезан, Маасдам, Чедер и сливки. Параллельно нужно сварить макароны и выложить их в форму и добавить готовый сырний соус.

Рецепт макарон с сыром (скриншот)

Сверху можно выложить сыр и отправить в духовку. Блюдо будет готово, когда сыр станет золотистого цвета.

Рецепт макарон с сыром (скриншот)