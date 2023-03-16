Хименес-Браво дал классический рецепт знаменитых макарон с сыром
У американцев есть такое простое и вкусное блюдо - макароны с сыром. Приготовить это блюдо очень просто можно дома. Это блюдо доступно в магазинах в виде еды быстрого приготовления, однако домашнее - всегда лучше.
Быстрым рецептом макарон с сыром поделился Эктор Хименес-Браво у себя на странице в Instagram.
Список ингредиентов
По словам украинского ресторатора, он использовал классический рецепт и сочетание, но можно поэкспериментировать, добавляя другие виды сыров.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- Сыр Чедер - 100 г;
- Сыр Эдам - 100 г;
- Сыр Маасдам - 100 г;
- Пармезан - 100 г;
- Масло сливочное - 30 г;
- Молоко - 400 мл;
- Паприка копченая - 2 г;
- Базилик сушеный - 2 г;
- Чеснок - 2 шт;
- Сливки 30% - 100 мл;
- Мука - 2 ст.л.
Легкий способ приготовления
Сначала на сковороде нужно разогреть сливочное масло, добавить сушеный базилик и копченую паприку. После того как все ингредиенты соединятся, добавить муку и молоко.
Рецепт макарон с сыром (скриншот)
Далее дайте соусу несколько минут покипеть на медленном огне и добавьте сыр Эдам, пармезан, Маасдам, Чедер и сливки. Параллельно нужно сварить макароны и выложить их в форму и добавить готовый сырний соус.
Рецепт макарон с сыром (скриншот)
Сверху можно выложить сыр и отправить в духовку. Блюдо будет готово, когда сыр станет золотистого цвета.
Рецепт макарон с сыром (скриншот)
Ранее Эктор Хименес-Браво делился быстрым рецептом харчо.
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