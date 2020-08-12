В херсонскую больницу поступил 4-летний малыш: следы от побоев ужасают

В больницу привезли ребенка с травмами (коллаж РБК-Украина)

В Херсоне полиция расследует причины травм 4-летнего мальчика

В Корабельном районе Херсона произошел вопиющий случай. В больницу поступил 4-летний ребенок с черепно-мозговой травмой, ссадинами и синяками. Состояние малыша очень тяжелое. Ребенок проживал у тети, так как его родители лишены родительских прав.

Как сообщает пресс-служба полиции Херсонской области в Facebook, правоохранители сейчас устанавливают причины травм мальчика. Его тетя утверждает, что он упал с детского велосипеда во дворе, а когда пришел домой потерял сознание. Она сразу вызвала скорую помощь. С племянником во дворе играл и сын женщины. По его словам, малыш несколько раз падал с велосипеда.

Правоохранители выяснили, что месяц назад во время прохождения медицинской комиссии для оформления в детский сад у мальчика обнаружили недостаточную массу тела и незначительную задержку в развитии, возможно, вследствие постоянного стресса во время проживания с биологическими родителями.

В настоящее время полицейские устанавливают свидетелей происшествия, обстоятельства и причины, по которым была травмирован ребенок.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В то же время в полиции не исключают, что статья может быть переквалифицирована.

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