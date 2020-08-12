ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У херсонську лікарню поступив 4-річний малюк: сліди від побоїв жахають

Херсон, Середа 12 серпня 2020 12:59
У херсонську лікарню поступив 4-річний малюк: сліди від побоїв жахають
У лікарню привезли дитину з травмами (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Херсоні поліція розслідує причини травм 4-річного хлопчика

В Корабельному районі Херсона стався кричущий випадок. До лікарні поступила 4-річна дитина з черепно-мозковою травмою, саднами і синцями. Стан маляти дуже важкий. Дитина проживала у тітки, через те, що її батьки позбавлені батьківських прав.

Як повідомляє прес-служба поліції Херсонської області у Facebook, правоохоронці зараз встановлюють причини травм хлопчика. Його тітка стверджує, що він впав з дитячого велосипеда на дворі, а коли прийшов додому втратив свідомість. Вона відразу викликала швидку допомогу. З племінником у дворі грав і син жінки. За його словами, дитина кілька разів падала з велосипеда.

Правоохоронці з'ясували, що місяць тому під час проходження медичної комісії для оформлення в дитячий сад у хлопчика виявили недостатню масу тіла і незначну затримку в розвитку, можливо, внаслідок постійного стресу під час проживання з біологічними батьками.

В цей час поліцейські встановлюють свідків події, обставини і причини, по яким була травмована дитина.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Водночас у поліції не виключають, що стаття може бути перекваліфікована.

Як ми раніше писали, у Луцькому пологовому будинку здоровий дитина впала у кому через кілька годин після того, як йому зробили щеплення від гепатиту B.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України больницапреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся