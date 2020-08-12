У херсонську лікарню поступив 4-річний малюк: сліди від побоїв жахають

У лікарню привезли дитину з травмами (колаж РБК-Україна)

У Херсоні поліція розслідує причини травм 4-річного хлопчика

В Корабельному районі Херсона стався кричущий випадок. До лікарні поступила 4-річна дитина з черепно-мозковою травмою, саднами і синцями. Стан маляти дуже важкий. Дитина проживала у тітки, через те, що її батьки позбавлені батьківських прав.

Як повідомляє прес-служба поліції Херсонської області у Facebook, правоохоронці зараз встановлюють причини травм хлопчика. Його тітка стверджує, що він впав з дитячого велосипеда на дворі, а коли прийшов додому втратив свідомість. Вона відразу викликала швидку допомогу. З племінником у дворі грав і син жінки. За його словами, дитина кілька разів падала з велосипеда.

Правоохоронці з'ясували, що місяць тому під час проходження медичної комісії для оформлення в дитячий сад у хлопчика виявили недостатню масу тіла і незначну затримку в розвитку, можливо, внаслідок постійного стресу під час проживання з біологічними батьками.

В цей час поліцейські встановлюють свідків події, обставини і причини, по яким була травмована дитина.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Водночас у поліції не виключають, що стаття може бути перекваліфікована.

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