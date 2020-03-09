В Херсонской ОГА 8 марта отметили откровенным танцем девушек

В Херсоне для депутатов танцевали девушки в откровенных нарядах
8 марта в Херсонской областной государственной администрации отмечали под песню "Смажений кабанчик" группы "Степ". При этом на подтанцовке были девушки в откровенных нарядах.
Это видно на видео, которое опубликовала активистка Марина Хромых на своей странице в Facebook. Музыканты под минусовку поют свой хит из 90-ых, а возле них танцуют две девушки в чулках, открытых топах и коротких юбках.
8 марта в Херсонской ОГА отпраздновали откровенным танцем девушек (видео: facebook.com/khromykh.maryna)
В конце перформанса группа поздравила всех женщин с Международным женским днем.
Пользователи сети прокомментировали выступление в Херсонской ОГА.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что украинские политики поздравили женщин с 8 марта.