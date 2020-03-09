В Херсонской ОГА 8 марта отметили откровенным танцем девушек

8 марта в Херсонской областной государственной администрации отмечали под песню "Смажений кабанчик" группы "Степ". При этом на подтанцовке были девушки в откровенных нарядах.

Это видно на видео, которое опубликовала активистка Марина Хромых на своей странице в Facebook. Музыканты под минусовку поют свой хит из 90-ых, а возле них танцуют две девушки в чулках, открытых топах и коротких юбках.

8 марта в Херсонской ОГА отпраздновали откровенным танцем девушек (видео: facebook.com/khromykh.maryna)

В конце перформанса группа поздравила всех женщин с Международным женским днем.

Пользователи сети прокомментировали выступление в Херсонской ОГА.

Бордель!

Так это что праздник для мужчин?

А что такого - музыканты без поддержки просто не выходят. Тем более в Европу же идем;

Это ужас;

Это полный капец нам. Если люди на которых мы должны равняться такое вытворяют, что будет с государством и культурой. Слов нету;

Унизили всех женщин. Манифестируют, что женщины способны только для пошлых развлечений. Им выступать только при закрытых дверях. Позор некомпетентным организаторам концерта;

А мы переживаем о коронавирусе, тут болезнь похуже;

А мужской стриптиз скоро дамам покажут!?!? А затем "Ще не вмерла...". Люди у вас с башкой все в порядке!?!?! Дурдом!!!

И это все за наши деньги, нормально так;

А мы филармонией старались, Маленькую ночную серенаду Моцарта им играли на вход в зал прекрасных дам! А за дверями- стриптиз!

Скриншоты с Facebook

Напомним, что украинские политики поздравили женщин с 8 марта.