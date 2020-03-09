У Херсонській ОДА 8 березня відзначили відвертим танцем дівчат

У Херсоні для депутатів танцювали дівчата у відвертих вбраннях
8 березня в Херсонській обласній державній адміністрації відзначали під пісню "Смажений кабанчик" гурту "Степ". При цьому на підтанцьовуванні були дівчата у відвертих вбраннях.
Це видно на відео, яке опублікувала активістка Марина Хромих на своїй сторінці в Facebook. Музиканти під мінусівку співають свій хіт з 90-их, а біля них танцюють дві дівчини в панчохах, відкритих топах і коротких спідницях.
8 березня в Херсонській ОДА відсвяткували відвертим танцем дівчат (відео: facebook.com/khromykh.maryna)
В кінці перформансу гурт привітав всіх жінок з Міжнародним жіночим днем.
Користувачі мережі прокоментували виступ у Херсонській ОДА.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що українські політики привітали жінок з 8 березня.