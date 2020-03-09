У Херсонській ОДА 8 березня відзначили відвертим танцем дівчат

8 березня в Херсонській обласній державній адміністрації відзначали під пісню "Смажений кабанчик" гурту "Степ". При цьому на підтанцьовуванні були дівчата у відвертих вбраннях.

Це видно на відео, яке опублікувала активістка Марина Хромих на своїй сторінці в Facebook. Музиканти під мінусівку співають свій хіт з 90-их, а біля них танцюють дві дівчини в панчохах, відкритих топах і коротких спідницях.

8 березня в Херсонській ОДА відсвяткували відвертим танцем дівчат (відео: facebook.com/khromykh.maryna)

В кінці перформансу гурт привітав всіх жінок з Міжнародним жіночим днем.

Користувачі мережі прокоментували виступ у Херсонській ОДА.

Бордель!

Так що це свято для чоловіків?

А що такого - музиканти без підтримки просто не виходять. Тим більше в Європу йдемо;

Це жах;

Це повний капець нам. Якщо люди, на яких ми повинні рівнятися, таке витворяють, що буде з державою і культурою. Слів немає;

Принизили всіх жінок. Маніфестують, що жінки здатні тільки для вульгарних розваг. Їм виступати тільки при закритих дверях. Ганьба некомпетентним організаторам концерту;

А ми переживаємо про коронавірус, тут хвороба гірше;

А чоловічий стриптиз скоро дамам покажуть!?!? А потім "Ще не вмерла...". Люди у вас з головою все в порядку!?!?! Дурдом!!!

І це все за наші гроші, нормально так;

А ми філармонією старалися, Маленьку нічну серенаду Моцарта їм грали на вхід в зал прекрасних дам! А за дверима - стриптиз!

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що українські політики привітали жінок з 8 березня.