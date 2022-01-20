"Проверьте свои счета": в Херсонской области стали массово отключать свет за долги

Отмечается, что свет домохозяйствам стали вырубать по требованию энергопоставщика "Херсонская областная энергоснабжающая компания".

"Процесс прекращения энергоснабжения абонентам, которые несвоевременно или не полностью рассчитываются за предоставленные услуги, согласно сообщениям энергопоставщика, начался с 10 января 2022 года", - говорится в публикации.

Оператор подчеркивает, что в новых условиях рынка он "обязан немедленно выполнить предписание" и прекратить электроснабжение потребителю, получив от энергопоставщика заявку об отключении.

Если ОСР этого не сделает, он тем самым нарушит закон.

В "Херсоноблэнерго" добавили, что если потребитель не согласен с суммой по счетам и отключением, то "все эти вопросы он решает исключительно с поставщиком электрической энергии".

По состоянию на 19 января электричество вырубили у более 400 потребителей.

Также отмечается, что свыше тысячи потребителей, получивших уведомление об отключении электроэнергии, уже решили вопрос задолженности. Поэтому в их отношении требование об обесточивании уже отменено.

"Уважаемые потребители! Проверьте свои счета и убедитесь, что платежи за использованную электроэнергию оплачены в полном объеме. Своевременные и полные расчеты за потребленную электрическую энергию - это залог комфорта и благополучия в вашем доме", - обратились в "Херсоноблэнерго" к гражданам.