Задолженность за коммуналку стремительно растет: за что не платят украинцы
Фото: украинцы наращивают долги за коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)
С началом отопительного сезона задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг снова начала расти. По состоянию на конец ноября 2021 года долги составили 72,6 млрд гривен, увеличившись за месяц на 7,0 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную служба статистики Украины (Госстат).
По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 ноября долги украинцев составили:
- За поставку и распределение природного газа - 29,2 млрд гривен,
- За поставку тепловой энергии и горячей воды - 23,3 млрд гривен,
- За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд гривен,
- За управление многоквартирным домом - 5,6 млрд гривен,
- За обращение с бытовыми отходами - 1,3 млрд гривен,
- За поставки и распределение электрической энергии - 6,9 млрд гривен.
Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в ноябре 2021 года составили 23,2 млрд грн. Это на 5,0% больше, чем в ноябре прошлого года (22,1 млрд грн).