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Грозят ли Украине веерные отключения света: ответ Минэнерго

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Киев, Среда 22 декабря 2021 16:06
Грозят ли Украине веерные отключения света: ответ Минэнерго Фото: Герман Галущенко, министр энергетики (atom.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, сможет ли Украина пройти отопительный сезон без веерных отключений света. По его словам, сегодня украинская энергосистема чувствует себя спокойно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра.

"Что будет, если будут большие морозы? Выдержит или нет энергосистема? Хочу заверить, что мы абсолютно спокойно себя чувствуем с точки зрения возможностей нашей энергосистемы", - сказал он.

Галущенко отметил, что несмотря на рост потребления электроэнергии с приходом морозов, в Украине еще есть значительный резерв.

"Никаких веерных отключений не происходит и не планируется. По поводу ремонтов, которые запланированы, вопрос заключается в том, что есть плановость таких ремонтов... Есть плановые ремонты на декабрь, мы обратились в НКРЭКУ, чтобы они приняли определенные меры, чтобы минимизировать плановые ремонты", - заверил министр.

Напомним, украинские атомные станции установили новый суточный рекорд производства электроэнергии.

До этого РБК-Украина писало, что украинские ТЭС и ТЭЦ могут перевести на газ из-за недостатка угля.

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Веерные отключения Минэнерго Герман Галущенко
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