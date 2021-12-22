Грозят ли Украине веерные отключения света: ответ Минэнерго
Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, сможет ли Украина пройти отопительный сезон без веерных отключений света. По его словам, сегодня украинская энергосистема чувствует себя спокойно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра.
"Что будет, если будут большие морозы? Выдержит или нет энергосистема? Хочу заверить, что мы абсолютно спокойно себя чувствуем с точки зрения возможностей нашей энергосистемы", - сказал он.
Галущенко отметил, что несмотря на рост потребления электроэнергии с приходом морозов, в Украине еще есть значительный резерв.
"Никаких веерных отключений не происходит и не планируется. По поводу ремонтов, которые запланированы, вопрос заключается в том, что есть плановость таких ремонтов... Есть плановые ремонты на декабрь, мы обратились в НКРЭКУ, чтобы они приняли определенные меры, чтобы минимизировать плановые ремонты", - заверил министр.
Напомним, украинские атомные станции установили новый суточный рекорд производства электроэнергии.
До этого РБК-Украина писало, что украинские ТЭС и ТЭЦ могут перевести на газ из-за недостатка угля.