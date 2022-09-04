Арбузы под защитой ВСУ: сеть восхитили зрелищные кадры работы арты по позициям врага

Украинские фотографы показали работу артиллерии бойцов 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Владимира Мономаха по позициям российских оккупантов на одном из участков фронта на юге Украины.
Кадры опубликовали фотографы Константин и Влада Либеровы в Instagram.
Зрелищные фото и видео быстро разошлись в сети, и мотивирующие изображения защитников Украины, которые активно насыпают врагу на передовой с херсонскими арбузами в руках перепостила также пресс-служба Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.
"Ничего особенного. Просто мы слали поздравления оркам вместе с друзьями из 53 омбр со стопроцентным попаданием. Это вообще был насыщенный день. Стреляли не только с РСЗО, были еще две единицы техники..." - описывают кадры фотографы.
Бойцы 53 ОМБР ВСУ накрыли позиции российских оккупантов из артиллерии (фото: instagram.com/libkos)
Как признается Константин, запечатлеть работу артиллерии было его давней мечтой, при этом "отсутствие опыта дало о себе знать".
В частности, чтобы сделать эти потрясающие снимки, фотограф подошел на слишком близкое расстояние, и в итоге его "изрядно так засыпало камнями, даже остались синяки".
Ювелирные артудары бойцов 53 ОМБР ВСУ по вражеским позициям сняли украинские фотографы на фронте (фото: instagram.com/libkos)
"Если что, ни о чем не жалею. А вот оккупанты, получившие поздравление, жалеют сто процентов, что вообще к нам с вами сунулись!" - подчеркивается в публикации.
Видео: военные ВСУ нанесли артиллерийские удары по вражеским позициям на фронте на юге Украины
В комментариях к публикации пользователи сети восхищаются кадрами, благодарят защитников Украины и желают им небесного покровительства в деле освобождения родной земли от российских захватчиков.
Напомним, ранее в сети показали уникальное видео отработки украинского "летучего" ПТУРа по российским позициям в Харьковской области.
Напомним, перед этим житель Херсона рассказал о масштабном сопротивлении и партизанской деятельности в тылу врага.