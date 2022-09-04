Арбузы под защитой ВСУ: сеть восхитили зрелищные кадры работы арты по позициям врага

Зрелищные фото и видео быстро разошлись в сети, и мотивирующие изображения защитников Украины, которые активно насыпают врагу на передовой с херсонскими арбузами в руках перепостила также пресс-служба Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

"Ничего особенного. Просто мы слали поздравления оркам вместе с друзьями из 53 омбр со стопроцентным попаданием. Это вообще был насыщенный день. Стреляли не только с РСЗО, были еще две единицы техники..." - описывают кадры фотографы.

Бойцы 53 ОМБР ВСУ накрыли позиции российских оккупантов из артиллерии (фото: instagram.com/libkos)

Как признается Константин, запечатлеть работу артиллерии было его давней мечтой, при этом "отсутствие опыта дало о себе знать".

В частности, чтобы сделать эти потрясающие снимки, фотограф подошел на слишком близкое расстояние, и в итоге его "изрядно так засыпало камнями, даже остались синяки".

Ювелирные артудары бойцов 53 ОМБР ВСУ по вражеским позициям сняли украинские фотографы на фронте (фото: instagram.com/libkos)

"Если что, ни о чем не жалею. А вот оккупанты, получившие поздравление, жалеют сто процентов, что вообще к нам с вами сунулись!" - подчеркивается в публикации.

Видео: военные ВСУ нанесли артиллерийские удары по вражеским позициям на фронте на юге Украины

В комментариях к публикации пользователи сети восхищаются кадрами, благодарят защитников Украины и желают им небесного покровительства в деле освобождения родной земли от российских захватчиков.