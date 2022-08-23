Уникальное видео отработки украинского "летучего" ПТУРа по российским позициям

Появились уникальные кадры уничтожения украинскими военными вражеской российской бронетехники на одной из позиций на северо-восточном участке фронта с применением противотанковых управляемых ракет. Видео смелой операции, что осуществлялась еще весной, сейчас доступно для просмотра.

В сюжете можно увидеть, как происходит подготовка перед выполнением боевой задачи: сначала командир проводит развод, затем подразделение празднует Пасху, потом бойцы получают инструктаж и отправляются на позицию.

Кадры специально публикуются только сейчас - пауза в 4 месяца выдержана, чтобы не выдавать противнику непосредственные позиции защитников Украины и их тактику.

Бойцы 3 штурмового батальона 2-й роты ДУК "Правый Сектор" на северо-восточном фронте в апреле отработали из ПТУР по технике российских захватчиков. Выполнив задачу, бойцы быстро покидают позицию.

Подобные кадры увидишь не каждый день.

Видео: как украинские военные на "летучем ПТУРе" уничтожали российскую бронетехнику

Воины ехали на задание на пикапе, за рулем которого сидел Игорь Симутин, кавалер ордена "За мужество" III степени, известный волонтер Красного Креста, который во время Революции Достоинства спасал людей от пуль "Беркута", а после начала российской полномасштабной войны стал парамедиком на фронте.

Игорь до этого почти 20 лет проработал в автомобильной сфере. Имея огромный опыт как автомеханик, он также стал ремонтировать "Хаммеры" для украинской армии - через его руки прошли чуть ли не все пикапы, которые сейчас находятся на фронте.

После выполнения боевой задачи военные делятся радиоперехватом разговоров российских оккупантов: "Внимательнее будь. *обанный пикап, на пикапе гоняет ПТУРка". Защитники Украины смеются и после этого делают на авто соответствующую надпись.

Боевая операция украинских военных по уничтожению российской бронетехники (фото: скриншот с видео)