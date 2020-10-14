Под Херсоном ветеран АТО покончил с собой в День защитника Украины

Под Херсоном ветеран АТО на Донбассе покончил жизнь самоубийством и скончался 14 октября - в День защитника Украины.

Перед трагедией 44-летни мужчина разослал СМС-сообщения друзьям и близким. Об этом передает местное издание "Херсон Типичный".

По словам жителей села Paдeнcк в Oлeшкoвcкoм paйoне, бывший военный после возвращения с фронта на Востоке, где защищал страну от оккупантов, страдал от депрессии.

Из-за посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у него проявлялись признаки расстройства психики. К тому же ситуацию усугубило то, что мужчина стал злоупотреблять спиртными напитками.

Как стало известно, бывший боец рассказал в СМСках своим близким о намерении покончить с собой - в разосланных сообщениях он также попросил прощения за все.

Мужчина после этого выпил ядохимикат - какой именно, сейчас выясняют судмедэксперты.

Ветерана без чувств обнаружила сестра односельчанина, после чего вызвала "скорую". Мужчину доставили в больницу Однако, к сожалению, спасти бывшего военного не удалось - он умер практически на руках у медиков в первые минуты 14 октября.

Ранее сообщалось, что на днях в Киеве 49-летний ветеран АТО Николай Микитенко с позывным Ворон совершил акт самосожжения. В больницу бывший военный попал в тяжелейшем состоянии - на его теле было почти 100% ожогов.

Сегодня стало известно, что после акта самосожжения ветеран АТО умер - в ночь на 14 октября его сердце остановилось.