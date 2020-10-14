Під Херсоном ветеран АТО наклав на себе руки в День захисника України

Під Херсоном ветеран АТО на Донбасі покінчив життя самогубством і помер 14 жовтня - в День захисника України.

Перед трагедією 44-летни чоловік розіслав СМС-повідомлення друзям і близьким. Про це передає місцеве видання "Херсон Типовий".

За словами жителів села Раденськ в Олешковском районі, колишній військовий після повернення з фронту на Сході, де захищав країну від окупантів, страждав від депресії.

Через посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) у нього виявлялися ознаки розладу психіки. До того ж ситуацію посилило те, що чоловік почав зловживати спиртними напоями.

Як стало відомо, колишній боєць розповів у СМС-ках своїм близьким про намір накласти на себе руки - в розісланих повідомленнях він також попросив вибачення за все.

Чоловік після цього випив отрутохімікат - якій саме зараз з'ясовують судмедексперти.

Ветерана без почуттів виявила сестра односельця, після чого викликала "швидку". Чоловіка доставили в лікарню. Проте, нажаль, врятувати колишнього військового не вдалося - він помер практично на руках у медиків у перші хвилини 14 жовтня.

Раніше повідомлялося, що днями у Києві 49-річний ветеран АТО Микола Микитенко з позивним Ворон вчинив акт самоспалення. У лікарню колишній військовий потрапив у важкому стані - на його тілі було майже 100% опіків.

Сьогодні стало відомо, що після акту самоспалення ветеран АТО помер - у ніч проти 14 жовтня його серце зупинилося.