Под Херсоном пронесся ураган: деревья вырваны с корнями, сорваны крыши домов

В Херсонской области пронесся сильный ураган
В Херсонской области пронесся сильный ураган. Сила ветра была такая, что деревья остались вырваны прямо с корнями. В селе Большая Александровка ветер снес крыши домов и повалил деревья.
Ураган поломал большие кроны, они падали и рушили все под собой. Больше всего досталось трем улицам в селе Большая Александровка. Об этом сообщает ТСН.
По данным спасателей в селе пострадали 32 частных дома, без крыши осталась школа. Сломано около сотни деревьев. Убытки подсчитывает штаб по ликвидации последствий непогоды.
"Это мой двор, моя хата, вот дом детей. Смотрите, что случилось, это просто ужас. Вся улица так, дома, соседи все. Я не знаю, что думать, что делать", - рассказывает местная жительница Наталья Дубовая.
Под Херсоном пронесся ураган
Люди находятся в шоке и не знают что делать из-за поломанных деревьев и домов.
Напомним, синоптики предупреждали о сильных дождях и шквалах ветра в некоторых регионах Украины. На западе был объявлен оранжевый уровень опасности.