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Под Херсоном пронесся ураган: деревья вырваны с корнями, сорваны крыши домов

Автор: Людмила Жукова

В Херсонской области пронесся сильный ураган

В Херсонской области пронесся сильный ураган. Сила ветра была такая, что деревья остались вырваны прямо с корнями. В селе Большая Александровка ветер снес крыши домов и повалил деревья.

Ураган поломал большие кроны, они падали и рушили все под собой. Больше всего досталось трем улицам в селе Большая Александровка. Об этом сообщает ТСН.

По данным спасателей в селе пострадали 32 частных дома, без крыши осталась школа. Сломано около сотни деревьев. Убытки подсчитывает штаб по ликвидации последствий непогоды.

Под Херсоном пронесся ураган (фото: ТСН)

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"Это мой двор, моя хата, вот дом детей. Смотрите, что случилось, это просто ужас. Вся улица так, дома, соседи все. Я не знаю, что думать, что делать", - рассказывает местная жительница Наталья Дубовая.

Под Херсоном пронесся ураган

Люди находятся в шоке и не знают что делать из-за поломанных деревьев и домов.

Напомним, синоптики предупреждали о сильных дождях и шквалах ветра в некоторых регионах Украины. На западе был объявлен оранжевый уровень опасности.

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