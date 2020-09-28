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Під Херсоном пронісся ураган: дерева вирвані з корінням, зірвані дахи будинків

Автор: Людмила Жукова

У Херсонській області пронісся сильний ураган

У Херсонській області пронісся сильний ураган. Сила вітру була така, що дерева залишилися вирвані прямо з корінням. У селі Велика Олександрівка вітер зніс дахи будинків і повалив дерева.

Буревій поламав великі крони, вони падали і руйнували все під собою. Найбільше дісталося трьом вулицям в селі Велика Олександрівка. Про це повідомляє ТСН.

За даними рятувальників в селі постраждали 32 приватних будинки, без даху залишилася школа. Зламано близько сотні дерев. Збитки підраховує штаб з ліквідації наслідків негоди.

Під Херсоном пронісся ураган (фото: ТСН)

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"Це мій двір, моя хата, ось будинок дітей. Дивіться, що сталося, це просто жах. Вся вулиця так, будинку, сусіди все. Я не знаю, що думати, що робити", - розповідає місцева мешканка Наталія Дубова.

Під Херсоном пронісся ураган

Люди знаходяться в шоці і не знають що робити через поламані дерева і будинки.

Нагадаємо, синоптики попереджали про сильні дощі та шквали вітру в деяких регіонах України. На заході було оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

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