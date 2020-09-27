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Шквалы и значительные дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Украина , Воскресенье 27 сентября 2020 09:10
Шквалы и значительные дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Фото: ливень в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 27 сентября, синоптики в Украине прогнозируют ухудшение погоды. Ожидаются значительные дожди и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях ожидаются сильные дожди. Объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Кроме того, в большинстве областей страны порывы ветра 15-22 м/с, местами грозы, в отдельных районах град; в западных, ночью в Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди (первый уровень опасности, желтый).

Напомним, в Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов. Больше всего таких населенных пунктов во Львовской и Винницкой областях.

Также сообщалось, что из-за непогоды на западе уровень воды в реках может подняться на 1,5 метра.

Отметим, ранее синоптики предупредили о сильных порывах ветра в Киеве, которые могут достигать 20 метров за секунду.

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