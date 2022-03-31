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Под Херсоном пчелы обезвредили оккупантов. Троих покусали до смерти, - СМИ

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 10:34
Под Херсоном пчелы обезвредили оккупантов. Троих покусали до смерти, - СМИ Фото: пчелы покусали российских оккупантов под Херсоном (фото pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

В Херсонской области рой пчел напал на оккупантов. Насекомые так сильно их покусали, что 25 оказались на больничной койке, а трое вообще умерло.

Об этом пишет ресурс Новости Херсона.

Случилось это в Олешковском районе под поселком Челбурда (Пролетарка до 2016 года).

По информации местных, насекомые из ульев, оставленных под поселком проснулись и налетели на воинскую часть, которую захватили оккупанты.

Дело в том, что весной пчеловоды всегда подкармливают истощенных за зиму пчел. Сейчас такого не случилось, потому что такую возможность имеют не все хозяйства.

А голодные пчелы ведут себя агрессивно - трем оккупантам это стоило жизни.

"Остальные 25 также надолго запомнят, что Украине защищаться от врага помогает сама природа", - говорится в заметке.

Херсонская область - место заколдованное

Интересно, что история про "боевых гусей", которые попали в двигатель вражеского самолета и сбили его, также из Херсонской области, из поселка Каланчак.

И как же не вспомнить о Чернобаевку, которая 27 марта открыла счет 11:0.

Ранее мы писали, что появилось видео, на котором авто едут через мины под Киевом.

Также сообщалось, что в Украине появилось несколько Чорнобаївок.

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