Під Херсоном бджоли знешкодили окупантів. Трьох покусали до смерті, - ЗМІ

У Херсонській області рій бджіл напав на окупантів. Комахи так сильно їх покусали, що 25 опинилися на лікарняному ліжку, а троє взагалі померло.

Про це пише ресурс Новини Херсона.

Трапилося це в Олешківському районі під селищем Челбурда (Пролетарка до 2016 року).

За інформацією місцевих, комахи з вуликів, залишених під селищем прокинулися і налетіли на військову частину, яку захопили окупанти.

Річ у тім, що навесні бджолярі завжди підгодовують виснажених за зиму бджіл. Зараз такого не трапилося, бо таку змогу мають не всі господарства.

А голодні бджоли поводяться агресивно - трьом окупантам це вартувало життя.

"Решта 25 також надовго запам'ятають, що Україні захищатися від ворога допомагає сама природа", - говориться в дописі.

Херсонська область - місце зачароване

Цікаво, що історія про "бойових гусей", які потрапили в двигун ворожого літака і збили його, також з Херсонської області, з селища Каланчак.

І як же не згадати про Чорнобаївку, яка 27 березня відкрила рахунок 11:0.