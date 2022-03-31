ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Водители ошибаются лишь раз: появилось видео, где авто едут через мины под Киевом

Новина українською →
Київська область, Четверг 31 марта 2022 10:05
Водители ошибаются лишь раз: появилось видео, где авто едут через мины под Киевом Коллаж РБК-Украина: водители едут по заминированной дороге под Киевом
Автор: Светлана Мащенко

Местные водители в пгт Бородянка Бучанского района Киевской области очень смелые и не имеют права на ошибку. Ведь проехать заграждение из противотанковых мин - задача не из простых.

Видео с такими рисковыми поездками появилось в сети. Однако некоторые предполагают, что это - фейк. Смотрите сами в материале Styler ниже.

"Бородянка, Киевская область. Заграждение из противотанковых мин.. Местные водители здесь ошибаются только один раз", - подписаны кадры.

На видео видно, что водители проезжает заграждения из мин по диагонали, пропуская мины под капотом. К авто присоединен еще и прицеп, что еще рискованнее, потому что контролировать еще и его, значительно труднее. За ним едет еще одно авто, которое проходит мины благополучно.

Кое-кто из комментариев предполагает, что это фейк, кто-то восхищается смелостью водителей:

  • Очень похоже на Тик Ток Кадырова. Такой же фейк.
  • Как никогда вспоминается геометрия, черчение и сдача на права инструктору.

Ранее мы писали, как выглядит уничтоженное село Малая Рогань под Харьковом, которую отбили украинские военные у врага.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе
"Диета победителя" от Оксаны Скиталинской: что есть и пить, чтобы быть в тонусе