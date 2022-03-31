Водители ошибаются лишь раз: появилось видео, где авто едут через мины под Киевом
Местные водители в пгт Бородянка Бучанского района Киевской области очень смелые и не имеют права на ошибку. Ведь проехать заграждение из противотанковых мин - задача не из простых.
Видео с такими рисковыми поездками появилось в сети. Однако некоторые предполагают, что это - фейк. Смотрите сами в материале Styler ниже.
"Бородянка, Киевская область. Заграждение из противотанковых мин.. Местные водители здесь ошибаются только один раз", - подписаны кадры.
На видео видно, что водители проезжает заграждения из мин по диагонали, пропуская мины под капотом. К авто присоединен еще и прицеп, что еще рискованнее, потому что контролировать еще и его, значительно труднее. За ним едет еще одно авто, которое проходит мины благополучно.
Кое-кто из комментариев предполагает, что это фейк, кто-то восхищается смелостью водителей:
- Очень похоже на Тик Ток Кадырова. Такой же фейк.
- Как никогда вспоминается геометрия, черчение и сдача на права инструктору.
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