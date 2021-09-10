Под Херсоном гусеницы уничтожили тысячи деревьев: подбираются к многоэтажкам

В Херсонской области еще не глубокая осень, а деревья и зеленые насаждения уже остались без листьев. Гусеницы поедают листву с особым наслаждением. Сейчас они добираются уже до цветов. Это все произошло буквально за одну - две недели.

Страдают не только растения

Но это еще не все. Гусеницы облюбовали не только растения, но и подъезды домов. Там они падают на людей прямо с потолка. Ощущения не очень приятные, уверяют местные жители. Зайти в дом становится настоящим испытанием.

"На голову, за шиворот, падают на волосы, как дождь", - рассказал один из жителей дома.

Одна бабочка размножается молниеносно

Американская белая бабочка откладывает более двух тысяч яиц и хорошо переносит южные зимы. А в этом году сначала влажное, а потом жаркое лето изрядно способствовало его размножению.

"Питается более 300 видами растений. Одна яйцекладка этого вредителя достаточно для того, чтобы уничтожить листья деревьев 15-летнего возраста", - сообщил кандидат сельскохозяйственных наук Иван Мринский.

Кстати, пострадали не только фермерские сады, ведь деревья там обрабатывали заранее. Под угрозой сейчас городские парки и дома.

В Госпродпотребслужбе говорят, ухаживать за деревьями должны владельцы участков. Обрабатывать их желательно биопрепаратами. Но делать это сейчас уже нет смысла. Это надо делать в начале сезона.