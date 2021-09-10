Під Херсоном гусениці знищили тисячі дерев: підбираються до багатоповерхівок

Херсонську область атакує навала гусениць. Йдеться про американського білого метелика, який активно розмножується, адже для нього цього року в Україні сприятливі погодні умови. Від шкідника потерпають дерева, які вже залишилися зовсім без листя.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
У Херсонській області ще не глибока осінь, а дерева і зелені насадження вже залишилися без листя. Гусениці поїдають листя з особливою насолодою. Зараз вони добираються вже до квітів. Це все сталося буквально за один-два тижні.
Але це ще не все. Гусениці облюбували не тільки рослини, а й під'їзди будинків. Там вони падають на людей прямо зі стелі. Відчуття не дуже приємні, запевняють місцеві жителі. Зайти в будинок стає справжнім випробуванням.
"На голову, за комір, падають на волосся, як дощ", - розповів один з мешканців будинку.
Американський білий метелик відкладає більше двох тисяч яєць і добре переносить Південні зими. А в цьому році спочатку вологе, а потім спекотне літо неабияк сприяло його розмноженню.
"Харчується понад 300 видами рослин. Одна яйцекладка цього шкідника достатньо для того, щоб знищити листя дерев 15-річного віку", - повідомив кандидат сільськогосподарських наук Іван Мринський.
ДО РЕЧІ, постраждали не тільки фермерські сади, адже дерева там обробляли заздалегідь. Під загрозою зараз міські парки і будинки.
У Держпродспоживслужбі кажуть, доглядати за деревами повинні власники ділянок. Обробляти їх бажано біопрепаратами. Але робити це зараз вже немає сенсу. Це треба робити на початку сезону.
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