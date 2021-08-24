ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Херсоном в детском лагере мальчик впал в кому: что произошло

Новина українською →
Геническ, Вторник 24 августа 2021 22:45
Под Херсоном в детском лагере мальчик впал в кому: что произошло Ребенок в детском лагере впала в кому (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Херсонской области в детском лагере 12-летнему Тимофею Дегальцеву из Запорожья внезапно стало плохо. Мальчик находился в Генической больнице в глубокой коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает в Facebook заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

Что произошло

Так, мальчику внезапно стало плохо во время физической нагрузки. Его медики забрали в больницу в бессознательном состоянии с судорогами.

Ранее мы сообщали, что в Киеве педофил в лифте поиздевался над двумя девочками, которые несли домой продукты.

Также вожатого, который развратил девочку в Бердянске, "отмазали" от наказания. Несмотря на то, что полиция и прокуратура просили избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей, 18-летний киевлянин теперь на свободе.

Читайте РБК-Украина в Google News
лагерь
LITE
Праздник 24 августа: что запрещено делать сегодня и у кого именины
Праздник 24 августа: что запрещено делать сегодня и у кого именины