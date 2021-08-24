Под Херсоном в детском лагере мальчик впал в кому: что произошло

Так, мальчику внезапно стало плохо во время физической нагрузки. Его медики забрали в больницу в бессознательном состоянии с судорогами.

Там Тимофей находился в больнице города Геническ. В частности, у мальчика была остановка сердца, но к счастью врачам удалось спасти его.

Сейчас точный диагноз пока не установлен.

По словам Некрасовой, мальчика доставили в областную больницу Запорожья.

Также, вчера, 23 августа, ребенку сделали КТ, которое показало двусторонний отек мозга с вклинением ствола головного мозга. Поэтому врачи проводят все необходимое лечение.