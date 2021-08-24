Під Херсоном у дитячому таборі хлопчик впав у кому: що сталося

Так, хлопчику раптово стало зле під час фізичного навантаження. Його медики забрали до лікарні у непритомному стані з судомами.

Там Тимофій перебував у лікарні міста Генічеськ. Зокрема, у хлопчика була зупинка серця, але на щастя лікарям вдалося врятувати його.

Наразі точний діагноз поки не встановлений.

За словами Некрасової, хлопчика доправили до обласної лікарні Запоріжжя.

Також, вчора, 23 серпня, дитині зробили КТ, яке показало двосторонній набряк мозку з вклиненням стовбура головного мозку. Тому лікарі проводять усе необхідне лікування.