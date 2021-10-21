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В Херсоне школьник постоянно издевался над учениками и преподавателями: провоцировал и толкал

Автор: Тетяна Самарук

В Херсоне ученик девятого класса издевался над восьмиклассником. Отмечается, что на это пытались повлиять учителя и родители, однако это не дало никакого результата. Поэтому на него составили протокол.

Об этом сообщили в прессслужбе Национальной полиции области.

Так, школьник систематически издевался и совершал психологическое насилие над учеником младшего класса и другими детьми. В частности, на него пытались повлиять родители и учителя, однако никакого результата это не дало. Поэтому руководитель учебного заведения вынуждена была сообщить о буллинге в полицию.

В полиции рассказали, что правоохранители пообщались с обоими ребятами, их родителями, одноклассниками детей и руководством школы. В итоге все подтвердили, что обидчик имеет вспыльчивый характер, придирается к детям, провоцирует на конфликты, оскорбляет и может толкнуть.

Также он с неуважением относится к учителям и выражался в их адрес нецензурными словами. Однако, сам буллер никак не объяснил причины своих действий.

По факту происшествия правоохранители составили на школьника админпротокол по ст. 173-4 ("Буллинг участника образовательного процесса") КУоАП.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области директора будут судить за буллинг в школе.

Также мы писали, что под Харьковом школьник издевался над учениками и учителями.

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