Под Харьковом школьник издевался над учениками и учителями: парня обвинили в буллинге

Так, к полицейским обратился директор одной из местных школ с сообщением о факте буллинга среди учеников школы. Обидчиком оказался ученик 8-го класса, который издевался над сверстниками и учителями.

С мамой мальчика провели профилактическую беседу об ответственности за буллинг (ст. 174-3). Санкция статьи предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов.

Школьника обвинили в буллинге под Харьковом (фото facebook.com/91police)

Как противодействовать буллингу

Важно, если ваш ребенок стал жертвой буллинга, то прежде всего сохраняйте спокойствие, будьте терпеливы, не нужно давить на ребенка. Поговорите с ним, дайте ему понять, что вы не обвиняете его в сложившейся ситуации и готовы выслушать и помочь.

Также ребенка нужно поддержать в налаживании отношений со сверстниками. Объясните ребенку, к кому он может обратиться за помощью в случае травли (учителя, руководство школы, психолог, старшие ученики, родители других детей, охрана). Безотлагательно подайте руководителю учебного заведения заявление о случаях буллинга (травли) в отношении вашего ребенка и требуйте надлежащего его урегулирования. Если разрешить ситуацию с буллингом на уровне школы не удается – обратитесь в полицию.