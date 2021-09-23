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Под Харьковом школьник издевался над учениками и учителями: парня обвинили в буллинге

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Чугуев, Четверг 23 сентября 2021 17:25
Под Харьковом школьник издевался над учениками и учителями: парня обвинили в буллинге Школьника обвинили в буллинге (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Чугуеве Харьковской области родителей подростка вызвали в полицию из-за буллинга. Все из-за того, что школьник систематически издевался над сверстниками и учителями.

Об этом сообщает полиция Чугуевщины.

Так, к полицейским обратился директор одной из местных школ с сообщением о факте буллинга среди учеников школы. Обидчиком оказался ученик 8-го класса, который издевался над сверстниками и учителями.

Ранее мы сообщали, что в Киеве школьник обвинил учителя в избиении.

Также мы писали, что в Киеве подростки устроили "сеанс буллинга" девочке.

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