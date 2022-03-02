В Херсоне российский солдат вступил в бой с дверью магазина бытовой техники, но проиграл

В Херсоне российский солдат решил помародерствовать, проникнув в закрытый магазин бытовой техники. Увы, горемыка проиграл в неравной схватке с входной дверью.

На кадрах, снятых из дома напротив, видно, что "воин" сначала обстреливает дверь, тратя "путинские" патроны. Затем выбивает стекло прикладом и пытается открыть дверь изнутри просунув руку.

В конце концов, мародер осознает тщетность попыток и уходит ни с чем. Так бывает, что в неравной схватке между российским солдатом и стеклянной дверью побеждает дверь...