У Херсоні російський солдат вступив у бій з дверима магазину побутової техніки, але програв

У Херсоні російський солдат вирішив помародерствувати, проникнувши в закритий магазин побутової техніки. На жаль, горемика програв у нерівній сутичці з вхідними дверима.

На кадрах, знятих з будинку навпроти, видно, що "воїн" спочатку обстрілює двері, витрачаючи "путінські" патрони. Потім вибиває скло прикладом і намагається відкрити двері зсередини просунувши руку.

Зрештою, мародер усвідомлює марність спроб і йде ні з чим. Так буває, що в нерівній сутичці між російським солдатом і скляними дверима перемагають двері...