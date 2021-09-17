В Херсоне на ребенка напал домашний алабай: девочка потеряла много крови

В Херсоне домашний алабай напал на 8-летнюю девочку. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице.
Об этом сообщает знакомая семьи пострадавшей в Facebook Ольга Братан.
Так, инцидент произошел вчера, 16 сентября.
По словам женщины, на 8-летнюю девочку напала соседская собака породы алабай.
Вследствие этого ребенка со рваными ранами и травмами госпитализировали в медучреждение.
"Ребенка очень сильно порвал соседский алабай. Девочка в реанимации, потеряла много крови, перенесла операцию", - написала Ольга.
Женщина говорит, что сейчас семья девочки собирает средства на ее лечение.
В комментариях пользователи пишут, что такая собака должна быть в наморднике.
Ранее мы сообщали, что в Херсоне бойцовский пес терроризирует людей.
А также рассказывали о том, что в Виннице мужчина жестоко зарезал собаку на глазах у детей.