У Херсоні на дитину напав домашній алабай: дівчинка втратила багато крові

У Херсоні домашній алабай напав на 8-річну дівчинку. Зараз дитина у тяжкому стані знаходиться у лікарні.
Про це повідомляє знайома родини постраждалої у Facebook Ольга Братан.
Так, інцидент стався учора, 16 вересня.
За словами жінки, на 8-річну дівчинку напав сусідський собака породи алабай.
Внаслідок цього дитину з рваними ранами й травмами ушпиталили до медзакладу.
"Дитину дуже сильно порвав сусідський алабай. Дівчинка в реанімації, втратила багато крові, перенесла операцію", - написала Ольга.
Жінка каже, що зараз родина дівчинки збирає кошти на її лікування.
У коментарях користувачі пишуть, що така собака повинна бути в наморднику.
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