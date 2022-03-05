В Херсоне полицейский на ходу заскочил с украинским флагом на вражеский БТР, который убегал из города

На улицы Херсона 5 марта выходит все больше украинцев, которые митингуют против российских оккупантов . Днем по городу пронесся вражеский БТР под украинским флагом. Как выяснилось, Ххерсонский полицейский заскочил на ходу с нашим стягом на технику оккупанта.

Смотрите в материале на видео ниже, как это было.

Отметим, что в Херсоне оккупанты захватили здание ОГА 3 марта.

"Как выяснилось на самом деле, это Херсонский полицейский на ходу заскочил с украинским флагом на вражеский БТР, который убегал из города", - сообщает Суспільне. Херсон.

Отметим, что сначала сообщалось, что митингующим удалось захватить БТР врага, но впоследствии информацию уточнили.

Напомним, что утром 5 марта на центральной площади Херсона украинцы вышли на митинг против оккупантов.

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