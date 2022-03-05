У Херсоні поліцейський на ходу заскочив з українським прапором на ворожий БТР, який тікав з міста

На вулиці Херсона 5 березня виходить все більше українців, які мітингують проти російських окупантів . Вдень містом пронісся ворожий БТР під українським прапором. Як з'ясувалося, херсонський поліцейський заскочив на ходу з нашим стягом на техніку окупанта.

Дивіться в матеріалі на відео нижче, як це було.

Зазначимо, що в Херсоні окупанти захопили будівлю ОДА 3 березня.

"Як з'ясувалось насправді, це херсонський поліцейський на ходу заскочив з українським прапором на ворожий БТР, який тікав з міста", - повідомляє Суспільне. Херсон.

Зазначимо, що спершу повідомлялося, що мітингувальникам вдалося захопити БТР ворога, але згодом інформацію уточнили.

Нагадаємо, що вранці 5 березня на центральній площі Херсона українці вийшли на мітинг проти окупантів.

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