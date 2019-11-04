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У Херсоні підлітки влаштували дуель через дівчину: один хлопець у лікарні

STYLERЖиття    04.11.2019 - 19:24
У Херсоні підлітки влаштували дуель через дівчину: один хлопець у лікарні
Підлітки влаштували перестрілку (Колаж РБК-Україна)

У Херсоні підлітки вирішили з'ясувати стосунки за допомогою зброї

У Херсоні підлітки вирішили з'ясувати відносини між собою і влаштували розбірки зі стріляниною. Інцидент стався на вулиці Вишневій 3 листопада, двоє хлопців не поділили дівчину і вирішили з'ясувати, хто кого. У одного з них була пневматична зброя, повідомляє "Типовий Херсон".

В Дитячу обласну клінічну лікарню доставлений один із школярів, якому 15 років. У хлопця – поранення в зоні правого передпліччя та правого стегна, причиною яких стали постріли з пневмата.

Пізніше з'ясувалося, що конфлікт виник через дівчину, яка подобалася обом хлопцям. Про це повідомив УНІАН начальник відділу комунікацій Головного управління національної поліції у Херсонській області Тетяна Пшонь. Зараз у лікарні хлопцю з пораненням нічого не загрожує, а підліток, який стріляв, втік і вдома його не бачили. Поліція зараз з'ясовує, де він може перебувати.

Як ми раніше писали, у Малиновському районі міста Одеси виявили 13-річну дівчинку, повішеною на вулиці. Про це повідомляє видання "Одеса онлайн" з посиланням на джерела в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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