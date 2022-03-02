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В Херсоне парень на центральной площади размахивал украинскими флагами перед танками

Автор: Светлана Мащенко

В Херсоне утром 2 марта на центральной площади Свободы молодой человек размахивал государственными флагами перед вражескими танками и выкрикивал "Слава Украине!"

Смотрите в нашем материале, как это было.

На кадрах видно, что смельчак с двумя флагами стоит перед несколькими танками войск РФ.

Позже в ВСУ показали, что эти флаги местные жители забрали у оккупанта. На видео видно, что российский военный принес знамена от вражеского танка, и положил их на землю.

Следите за тем, что происходит в Херсоне в нашем онлайн.

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