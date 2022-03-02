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У Херсоні хлопець на центральній площі розмахував державними прапорами перед танками

Автор: Світлана Мащенко

У Херсоні вранці 2 березня на центральній площі Свободи молодий чоловік розмахував державними прапорами перед ворожими танками і вигукував "Слава Україні!"

Дивіться в нашому матеріалі, як це було.

На кадрах видно, що сміливець з двома прапорами стоїть перед кількома танками військ РФ,

Пізніше в ЗСУ показали, що ці прапори місцеві мешканці забрали у окупанта. На відео видно, що російський військовий приніс стяги від ворожого танку, і поклав їх на землю.

Стежте за тим, що відбувається в Херсоні в нашому онлайн.

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